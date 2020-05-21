Мурашко рассказал, как идут дела с изобретением вакцины

Все идет по плану, так что все должно быть готово в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на телеканале «Россия 1». Он заявил, что первые вакцины от коронавируса должны появиться в июне 2020 года, тогда же состоятся первые испытания. Глава ведомства заверил, что все идет по графику, сбоев нет. Мурашко отметил, что изобретением вакцины занимаются сразу несколько предприятий.

Напоминаем, что глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что эффективность укола будут проверять на добровольцах.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 317 тысяч зараженных, 3,1 тысяч человек скончались.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусолог объяснил возможную причину новой вспышки коронавируса в Китае.