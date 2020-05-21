Вирусолог объяснил возможную причину новой вспышки коронавируса в Китае

Вирусолог объяснил возможную причину новой вспышки коронавируса в Китае
Возможно, вирус не покидал страну, оставшись в организмах бессимптомных носителей, и после отмены изоляции вспышка повторилась. Фото: pixabay.com

Вирусолог Виктор Зуев назвал возможную причину второй вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае.

По мнению ученого, теперь опасное заболевание могло попасть на территорию Поднебесной извне, поскольку Китай давно снял большинство ограничений и фактически вернулся к прежней жизни. Об этом Виктор Зуев рассказал телеканалу «360». Кроме того, подчеркнул специалист, причиной могли стать бессимптомные носители вируса, которые после отмены изоляции никуда не делись и вновь вышли на улицы.

Напомним, что в понедельник, 20 мая, агентство Bloomberg сообщило о новой вспышке COVID-19, теперь на северо-востоке КНР. Предположительно, изолированы оказались 108 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о переходе к первому этапу снятия ограничений в столице. Тем не менее, многие меры безопасности останутся в силе.

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