Собянин смягчил ограничений в Москве

В столице объявили о первом этапе смягчения ограничений.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем мэр Москвы Сергей Собянин написал в социальных сетях. Он отметил, что принято решение о переходе к первому этапу смягчения ограничений. Это значит, что с 25 мая начнут работать МФЦ – 88 отделений в самых населенных пунктах. Туда можно будет попасть по предварительной записи. Также заработают каршеринги.

По городу разрешат передвигаться только по московским пропускам. Все работодателей настоятельно просят сделать все, чтобы подчиненные были в безопасности. Собянин заявил, что считает введенные ранее ограничения эффективными.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 300 тысяч заражённых, летальных исходов – более трех тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин заявил, что Москва пока находится на высокой стадии по заражениям COVID-19.