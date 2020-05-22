На Земледельческой в ДТП с самосвалом пострадала женщина

Ее состояние оценивают как тяжелое.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на Земледельческой улице недалеко от дома номер пять. Там самосвал по непонятной причине наехал на «Мерседес». Судя по всему, водитель выполнял разворот и не справился с управлением. В результате травмы получила пассажирка легковушки. На место прибыли врачи, которые приняли решение о ее госпитализации. Состояние 62-летней женщины оценивается как тяжелое.

Очевидцы рассказывают, что из-за столкновения гражданку задало в салоне машины. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ford вылетел на рельсы и спровоцировал трамвайную пробку на проспекте Стачек. Информации о пострадавших не поступало.