Ford вылетел на рельсы и спровоцировал трамвайную пробку на проспекте Стачек

Вечером 22 мая в результате ДТП образовалась большая пробка из трамваев на проспекте Стачек в Кировском районе.

По словам очевидцев, Ford вылетел на трамвайные пути, в результате чего общественный транспорт остановился. На место происшествия прибыли спасатели.

«На Проспекте Стачек Форд вылетел на рельсы. Трамваи в сторону Автово стоят. Авто двигаются. Спасательные службы на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель Renault Sandero выехал на полосу встречного движения. После чего автомобиль столкнулся с ВАЗ 21150. Причина маневра пока не установлена.