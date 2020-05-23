В Петербурге выявили 363 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Петербурге зарегистрировано 363 новых случая коронавируса. Общее число зараженных достигло 12 тыс. 955.

Выздоровели за весь период 3 тыс. 124 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в субботу, 23 мая.

В городе подтверждены шесть новых смертей от коронавируса. За весь период скончались 113 человек.

На карантине остаются 3 тыс. 339 человек, из них 164 — в обсерваторе, 686 — на самоизоляции, 2 тыс. 489 — контактные. Тесты на коронавирус за последние сутки в Петербурге сдали 14 тыс. 608 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено более 5,2 млн случаев заражения. Лидируют по количеству заболевших США, Россия, Бразилия, Великобритания, Испания и Италия.

В России выявлено 335 тыс. 882 случая коронавируса. Выздоровели за весь период более 107 человек. Скончались по официальным данным 3 тыс. 388 зараженных.