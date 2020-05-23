Круизы на пароме «Принцесса Анастасия» отменили до 14 июня

Паромный оператор MOBY SPL сообщил об отмене рейсов до 14 июня включительно. Причиной этого стало продление мер, принятых в связи с пандемией коронавируса в России и странах Евросоюза, которые временно ограничили въезд иностранных туристов.

Компания закрыла продажи круизов с отправлением до 31 июля. Клиентам, которые забронировали рейсы, оператор предлагает выбрать круиз на аналогичный маршрут на любую дату с отправлением до 28 декабря.

«Обращаем внимание на то, что при сохранении ограничений на пересечение границ в туристических целях, у всех клиентов будет возможность переносить круизы на более поздние сроки», — сообщается на странице MOBY SPL в социальной сети «ВКонтакте».

Принять решение о переносе бронирования клиенты должны до 30 сентября. Стоимость на отмененные отправления будет учтена в виде депозита. Желающим забрать деньги необходимо направить запрос о возврате средств из фонда персональной ответственности туроператора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский туристический сектор начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня.