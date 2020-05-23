Дымящиеся провода остановили движение трамваев возле «Новочеркасской»

Дымящиеся провода остановили движение трамваев возле &#171;Новочеркасской&#187;
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Субботним утром в Петербурге возле станции метро «Новочеркасская» задымились трамвайные провода. Рельсовый транспорт остановился.

Кадрами с места происшествия очевидцы поделились сегодня, 23 мая, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что на месте произошло возгорание контактной сети трамваев.

Из-за задымления было затруднено движение рельсового транспорта. Что стало причиной возгорания, а также в каком состоянии находится контактная сети в данном районе — неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист влетел под встречную фуру в Невском районе Петербурга. Обошлось без пострадавших.

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