Мотоциклист влетел под встречную фуру в Невском районе

Мотоцикл оказался почти под фурой. Фото: vk.com/spb_today

Мотоцикл оказался почти под фурой. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием фуры и мотоцикла. Второй, к счастью, отделался испугом.

Авария случилась сегодня, 23 мая, на улице 2-й Луч. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Водитель двухколесного железного коня каким-то образов влетел прямо под встречный грузовой автомобиль. На фотографиях видно, что фура потеряла переднюю фару и получила несколько царапин, а вот мотоцикл придется отдать в капитальный ремонт.

Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аварии на Луначарского пострадал человек. Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля. К месту ДТП приезжала машина скорой помощи.