В аварии на Луначарского пострадал человек

В аварии на Луначарского пострадал человек
Пострадал один человек. Фото: Вконтакте

Его госпитализировали, так как понадобилась помощь врачей.

Об этом стало известно 22 мая. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на перекрестке Луначарского и Светлановского. Там столкнулись две иномарки. В результате один из участников аварии получил травмы. На место прибыла карета скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего. Не уточняется, насколько тяжелое у него состояние.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, виноват водитель «Хендай», который врезался в «Ауди», пытавшейся совершить левый поворот. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Земледельческой в ДТП с самосвалом пострадала женщина. Судя по всему, водитель выполнял разворот и не справился с управлением. В результате травмы получила пассажирка легковушки.

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