В Петербурге проверят данные о смерти женщины, к которой не приехала скорая

Власти Калининского района Петербурга и следственный органы проведут проверку в поликлинике после сообщений о смерти женщины. К ней якобы отказалась ехать скорая из-за отсутствия мест в больницах в условиях пандемии коронавируса.

По неподтвержденной информации, женщина несколько раз вызывала скорую, но медики к ней не приехали. Отказ ей якобы объяснили загруженностью больниц в связи с большим количеством коронавирусных больных. Позже женщина скончалась в своей квартире.

В поликлинике проводят проверку, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Калининского района. В частности, выясняется, действительно ли женщина обращалась в скорую, сколько раз и в какое время.

«По факту смерти совместно со следственными органами ведется проверка, поскольку поликлиника №54 подведомственна районной администрации», — рассказала собеседница агентства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что частная скорая везла пациентку с пневмонией в больницу четыре часа.