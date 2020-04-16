Частная скорая помощь везла пациентку с пневмонией в больницу 4 часа

Речь идет о частной службе Coris, которая поехала на вызов к женщине, живущей в Кудрово. После погрузки пациентки в карету скорой, врачи огромное количество времени потратили на то, чтобы понять, куда им нужно ехать. Они попросту не знали, куда стоит направлять больных с подозрением на коронавирус. Также, отсутствовали необходимые телефонные номера больниц Ленобласти и номера для госпитализации.

В итоге, частная служба потратила 4 часа на то, чтобы доставить пациентку с внебольничной пневмонией в Морозовскую больницу. Хотя расстояние от Кудрово до стационара составляло 40 км. Об этом сообщает Online47 c ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Ленобласти Сергея Вылегжанина.

Позднее, гендиректор Coris прокомментировал ситуацию в своем Facebook аккаунте и обвинил в случившимся систему здравоохранения Ленобласти.

Вылегжанин отметил, что у компании нет соглашения с 47 регионом о работе. Из-за этого будет отдельно устанавливаться факт законности деятельности организации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть обеспечена средствами для борьбы с COVID-19.