Ленобласть обеспечена средствами для борьбы с COVID-19

Речь идет о резервных фондах Правительства Ленобласти и ликвидации ЧС, благодаря которым удастся обеспечить различную помощь местному населению, а также улучшить оснащение медицинских учреждений.

Из федерального бюджета Ленобласть получила 1,487 млн. рублей, предназначенных на закупку оборудования и средств защиты в больницах. Помимо этого, 58 млн рублей будут выплачены медикам, в качестве дополнительных выплат, ведь сейчас они стоят на передовой. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Что касается бюджета самого региона, из него выделили 1536 млн рублей. Большую их часть (727 млн рублей) выплатят медицинскому персоналу, которые работают с зараженными коронавирусом больными.

Помимо этого, значительная сумма (518 млн рублей) будет призвана помочь местным жителям, оказавшемся в затруднительном положении из-за эпидемии. Это касается многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов, пожилых граждан, а также ИП и жителей области, потерявших работу.

Также будут закуплены аппараты ИВЛ и средства защиты. Выделение средств запланировано на проведение дезинфекции в детских образовательных учреждений.

Стоит отметить, что будет оказана весомая поддержка малому и среднему бизнесу. На уменьшение налогов будет выделены значительные средства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть получила 5 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.