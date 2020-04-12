Ленобласть получила 5 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

В Ленинградскую область поступила пилотная партия экспресс-тестов на наличие коронавируса. От взятия анализа до результата проходит всего 10 минут.

Регион получил 5 тыс. тестов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. Использоваться они будут в первую очередь для пациентов, поступающих с внебольничной пневмонией. В этих случаях, как правило, требуется оперативное решение о маршрутизации больного — в инфекционный госпиталь или обычную больницу.

После проведения экспресс-тестов результаты их будут подтверждаться обычным тестом на коронавирус. Таким образом будет проверена их эффективность.

«Если эффективность экспресс-тестирования подтвердится, переведем лаборатории региона на новые тесты», — рассказал глава комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

По данным на 12 апреля в Ленобласти подтверждено 139 случаев коронавируса, пять из них выявлено за последние сутки. Выздоровели три пациента. Летальных исходов не зафиксировано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти на карантин закрыли нелегальный хостел. У 14 постояльцев подозревают коронавирус.