Нелегальный хостел в Ленобласти закрыли на карантин

Хостел закрыли на карантин. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Хостел закрыли на карантин. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ленинградской области нелегальный хостел в закрыли на карантин. В общежитии выявлено 14 человек с подозрением на коронавирус.

У всех предполагаемо зараженных имеются признаки ОРВИ. Всего в хостеле проживало 154 человека, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области со ссылкой на оперативный штаб.

Хостел в деревне Новосергиевка Всеволожского района проверили представители Роспотребнадзора, Следкома и ГУВД. У постояльцев с признаками ОРВИ взяты анализы на коронавирус.

«Собственник взял на себя обязательства по охране, питанию и обеспечению проживающих предметами первой необходимости», — уточнили в пресс-службе.

По данным на 12 апреля в Ленобласти подтверждено 139 случаев коронавируса, выздоровели — трое. Летальных исходов не зафиксировано. За последние сутки выявлено 5 новых случаев, трое из них во Всеволожском районе, по одному — в Выборгском и Гатчинском.

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