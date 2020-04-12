Петербург установил рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

Зона для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Зона для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Накануне в Петербурге выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки. Диагноз подтвердили у 80 человек.

Всего с начала пандемии в Петербурге заболело 488 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по данным на 11 апреля.

Выздоровели 74 человека, скончались — четверо. У всех погибших имели сопутствующие заболевание.

На карантине в Петербурге находится более 5 тыс. 612 человек. Из них 3 тыс. 128 — на самоизоляции, 2 тыс. 436 — контактировали с зараженными. В обсервации в пансионате «Заря» размещены 48 человек.

На наличие коронавируса за сутки обследование 7 тыс. 554 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России отобрали 60 добровольцев для испытания вакцины от коронавируса. Все испытания будут проведены на здоровых гражданах, пояснил генеральный директор государственного научного Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.