В России отобрали 60 добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Именно на них проведут первый этап исследования. Все испытания проведут на здоровых гражданах. Об этом сообщил генеральный директор государственного научного Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус — 2».

Группы для исследования вакцины продолжают активно набираться. О желании получить защиту от COVID-19 заявили граждане из различных регионов страны. Примечательно, что испытать разработанный препарат на себе захотели и сами разработчики вакцины, ведь они уверены в ее полной безопасности.

По состоянию на 11 апреля в России зафиксировано 13584 случая коронавирусной инфекции. Только за последние сутки болезнь подтвердилась у 1667 граждан. Успешно выздороветь смогли 1045 человек. Случаев смерти зафиксировано 106.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выздоровели 66 человек, болевших коронавирусом.