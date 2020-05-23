При пожаре в многоэтажке на Северном проспекте погибли два человека

При пожаре в доме 16, корпус 1, на Северном проспекте в Выборгском районе погибли два человека.

Эвакуировано 15 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городское управление МЧС РФ. К сожалению, два человека погибли.

Вечером 23 мая в доме 16, корпус 1, на Северном проспекте в Выборгском районе произошел пожар. Там загорелась двухкомнатная квартира. Сообщение о возгорании поступило в 19:12. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, горела обстановка площадью 17 квадратных метров и десятиметровый коридор. В ликвидации пожара участвовали 20 человек личного состава и пять единиц спецтехники. Справиться с огнем удалось в 19:47.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе ночью горел частный дом. Огонь охватил 80 квадратных метров постройки, его потушили в начале пятого утра.