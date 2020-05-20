В Кировском районе ночью горел частный дом

В Кировском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме. Огонь вспыхнул среди ночи.

Все произошло в ночь на среду, 20 мая, в поселке Феликсово Шумского сельского поселения. Сигнал о ЧП поступил спасателям в три часа ночи.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области, к месту происшествия незамедлительно выехали 12 сотрудников пожарно-спасательной части на двух спецмашинах.

Огонь охватил 80 квадратных метров постройки, его потушили в начале пятого утра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Новой Ропше спасатели час тушили дачный дом. Площадь пожара успела разрастись до 42 квадратных метров.