В Новой Ропше спасатели час тушили дачный дом

В Ломоносовском районе вспыхнул дачный дом. С огнем боролись 12 спасателей.

Все произошло во вторник вечером, 19 мая, в поселке Новая Ропша. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 17:50. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по области, постройка горела на общей площади 42 «квадратов».

На ликвидацию пожара спасателям потребовался примерно час, к 18:49 пламя полностью потушили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восемь спасателей тушили дачу в Выборгском районе области. На место происшествия в СНТ направили восемь пожарных и две единицы специальной техники.