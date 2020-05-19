Дачный дом сгорел в Ленобласти

Дачный дом сгорел в Ленобласти
Пожарные тушили огонь около часа. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Дачу в Выборгском районе области тушили восемь спасателей.

Согласно информации главного управления МЧС России по региону, пожар начался в садоводстве «Форт Ино» в Приветнинском. Очевидцы сообщили о возгорании в 19.54 во вторник, 19 мая.

На место происшествия в СНТ направили восемь пожарных и две единицы специальной техники. Огонь распространился по площади 60 квадратных метров. Сотрудники ведомства справились с пожаром примерно за час — его потушили в 21.04.

Как сообщили в главке МЧС, сведения о возможных пострадавших в результате пожара не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Октябрьской набережной в ангаре произошел пожар. В ликвидации пожара участвовали десять человек личного состава. В ангаре выгорела обстановка площадью 50 квадратных метров.

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