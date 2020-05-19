На Октябрьской набережной в ангаре произошел пожар

Утром 19 мая в Невском районе произошел пожар. На Октябрьской набережной в металлическом ангаре размером 10х30 метров произошло возгорание, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.
Сообщение о пожаре поступило в 05:13 мск. В ликвидации пожара участвовали десять человек личного состава. В ангаре выгорела обстановка площадью 50 квадратных метров.
Справиться с огнем удалось 06:00 мск. Информации о пострадавших не поступали.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восемь спасателей тушили Ford на Московском шоссе. Dсе произошло примерно в половину четвертого утра у дома №2Б по Московскому шоссе.