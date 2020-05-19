На Октябрьской набережной в ангаре произошел пожар

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС

Утром 19 мая в Невском районе произошел пожар. На Октябрьской набережной в металлическом ангаре размером 10х30 метров произошло возгорание, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 05:13 мск. В ликвидации пожара участвовали десять человек личного состава. В ангаре выгорела обстановка площадью 50 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось 06:00 мск. Информации о пострадавших не поступали.

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