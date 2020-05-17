Восемь спасателей тушили Ford на Московском шоссе

Минувшей ночью, 17 мая, в Пушкинском районе города произошел автомобильный пожар — там сгорела легковушка Ford.

Согласно информации главного управления МЧС России по Петербургу, все произошло примерно в половину четвертого утра у дома №2Б по Московскому шоссе. Там вспыхнула иномарка Ford, о чем очевидцы сообщили в экстренные службы.

На месте происшествия работали восемь огнеборцев с привлечением двух единиц специальной техники. Они справились с пожаром примерно за 20 минут — огонь был потушен в 4.06.

В результате пожара в автомобиле выгорел моторный отсек. Как уточнили в ведомстве, данные о возможных пострадавших не поступали.

Причины пожара устанавливаются.

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