Трое неизвестных подожгли Audi в Зеленогорске

Трое неизвестных подожгли Audi в Зеленогорске
Трое неизвестных подожгли машину. Фото: unsplash.com

Полиция Курортного района Петербурга расследует поджог автомобиля Audi A-7 в Зеленогорске.

Пожар произошел в ночь на 15 мая. По предварительным данным, трое неизвестных мужчин около 3:30 подошли к припаркованному авто, облили его из канистры неизвестной жидкостью и подожгли.

Машина была припаркована у дома 21 по улице Липовой. Принадлежит Audi A-7 мужчине 1971 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

С места происшествия злоумышленникам удалось скрыться. Полиция принимает меры по их розыску и задержанию. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером 15 мая на Софийской улице в Петербурге загорелась автобаза. Полиция полагает, что пожар устроил бывший работник.

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