Полиция расследует поджог автобазы на Софийской

Полиция расследует поджог автобазы на Софийской
Полиция проверяет пожар на автобазе. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во Фрунзенском районе Петербурга полиция расследует пожар в помещении автобазы на Софийской улице. Предполагаемый поджигатель доставлен в отдел.

Пожар произошел вечером 15 мая. Сообщение о возгорании на автобазе поступило в полицию в районе 22 часов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция полагает, что поджигатель — 49-летний безработный из Гатчинского района Ленобласти, который прежде работал на автобазе. По версии правоохранительных органов, он, будучи пьяным, проник в помещение. Дверь мужчина открыл ключами, которые не сдал при увольнении. После чего испортил имущество, а затем поджег его.

Автобаза расположена на 3-м этаже одного из домов по Софийской улице. Огонь охватил около 10 кв. метров.

В отношении предполагаемого поджигателя составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали 31-летнего фитнес-тренера. Его подозревают в поджоге автомобиля Mini Cooper, принадлежащего гендиректору одно из коммерческих фирм.

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