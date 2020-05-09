Фитнес-тренера из Петербурга подозревают в поджоге машины бизнесмена

Мужчину задержали по подозрению в поджоге иномарки. Фото: pixabay.com

Мужчину задержали по подозрению в поджоге иномарки. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали 31-летнего фитнес-тренера. Его подозревают в поджоге автомобиля Mini Cooper, принадлежащего генеральному директору одной из коммерческих фирм.

«В результате пожара иномарка выгорела полностью, сумма причиненного ущерба составила 1 500 000 рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Поджог произошел в ночь на 25 апреля. Машина была припаркована на пересечении Мошкова переулка и набережной реки Мойки в Петербурге. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Подозреваемого задержали около 22 часов 8 мая в квартире одного из домов по Парашютной улице. Им оказался житель Дагестана, работающий фитнес-тренером.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге иномарок в Красносельском районе.