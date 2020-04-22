Полиция задержала подозреваемого в поджоге иномарок в Красносельском районе

В Петербурге полиция задержала 41-летнего мужчину, который подозревается в поджоге автомобилей в Красносельском районе.

Инцидент произошел ночью 17 апреля. Как стало известно gazeta.spb.ru, на Красносельском шоссе, около дома 54 загорелись машины Mazda6 и Chevrolet Aveo, принадлежащие местным жителям. В результате инцидента никто не пострадал. При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что злоумышленники на BMW намеренно подожгли иномарки.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что изначально о пожаре в Песочном сообщили очевидцы. Они рассказали, что с огнем боролись не менее семи спецмашин. На месте также работали правоохранители.