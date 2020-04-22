Под Петербургом загорелось здание администрации Песочного

Под Петербургом загорелось здание администрации Песочного
Место происшествия. Фото: vk.com/pesochnysettlement

Минувшей ночью, 22 апреля, в Курортном районе Петербурга начался пожар. Огонь вспыхнул в здании администрации поселка Песочный.

Как сообщают очевидцы в группе «п. Песочный» в соцсети «ВКонтакте», все произошло в администрации поселка, расположенной в доме №6 по Советской улице. Судя по снимкам, на месте происшествия работали несколько пожарных машин, а также правоохранители.

«Машин много было, штук 7-8, визуально только задымление, дым с чердака, огня не видно, внешне, глядя с улицы, здание не пострадало», — написал местный житель.

О возможных пострадавших не сообщается. Информации от официальных источников пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пожаре на Васильевском острове пострадал мужчина. Ночью 21 апреля в одном из домов на Среднем проспекте Васильевского острова загорелась квартира на шестом этаже.

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