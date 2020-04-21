В пожаре на Васильевском острове пострадал мужчина

В пожаре на Васильевском острове пострадал мужчина
Фото: vk.com/spb_today

Ночью 21 апреля в одном из домов на Среднем проспекте Васильевского острова загорелась квартира на шестом этаже. По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв газа.

Первыми об инциденте рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Судя по прикрепленным фотографиям, огонь распространился на три комнаты одной квартиры. Изначально информации о пострадавших не было, однако позже выяснилось, что в квартире находился мужчина.

34-летнего петербуржца, возможно, владельца квартиры, госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливает полиция.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что местные жители утверждают, что пожар сопровождал хлопок.

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