На Васильевском вспыхнула квартире, раздался хлопок

На Васильевском вспыхнула квартире, раздался хлопок
В огне могли пострадать люди. Фото: vk.com/spb_today

Не уточняется, есть ли пострадавшие. Местные жители переживают за владельцев жилья.

Все случилось поздно вечером 20 апреля. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Пожар произошел на Васильевском острове на Среднем проспекте В.О. – горела квартира на шестом этаже. Местные пишут, что услышали громкий хлопок, после чего заметили огонь.

«Был конкретных хлопок, мы подумали, что авария. Живем через двор»,

— поделилась деталями инцидента автор поста.

На место прибыли сотрудники МЧС. Они оперативно приступили к ликвидации пламени. Непонятно, есть ли пострадавшие и какового их состояние. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Васильевском горит квартира, жильцы могли пострадать. Петербуржцы могли остаться без квартиры во время режима самоизоляции.

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