На Васильевском горит квартира, жильцы могли пострадать

Петербуржцы могли остаться без квартиры во время режима самоизоляции.

Все случилось сегодня вечером, 16 апреля. Обо всем сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Квартира загорелась на Васильевском острове на улице Беринга. Спасатели прибыли на место в 21:14 и выяснили, что огнем был охвачен балкон площадью восемь квадратных метров, а также пять квадратных метров обстановки в комнате. С огнем удалось расправиться менее чем за час – в ликвидации участвовали 15 человек. Предполагается, что в результате могли пострадать люди, но пока об их состоянии ничего не говорится.

Напоминаем, что в городе введен режим самоизоляции. Если ДТП стало меньше, то пожары происходят довольно часто. Гражданам нужно быть осторожнее, обращаясь с огнем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожарные за полчаса потушили горящие дом и сарай во Всеволожске. Информации о пострадавших и причинах возгорания не поступало.