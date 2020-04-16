Пожарные за полчаса потушили горящие дом и сарай во Всеволожске

Пожарные за полчаса потушили горящие дом и сарай во Всеволожске
Огонь тушили 12 спасателей. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленинградской области спасатели тушили частный дом и сарай. Пожар произошел на общей площади 130 квадратных метров.

Все случилось в четверг, 16 апреля. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 4:10. К месту происшествия оперативно выехали 12 сотрудников пожарно-спасательной части на специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по области, спасатели справились согнем практически за полчаса. К 4:45 пламя полностью потушили.

Информации о пострадавших и причинах возгорания не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре в заброшенном здании в Петербурге. На место ЧП выезжали 15 спасателей. Они боролись с огнем около часа.

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Пожарные за полчаса потушили горящие дом и сарай во Всеволожске