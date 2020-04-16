Пожарные почти час тушили горящее нежилое здание на улице Тамбасова

В Красносельском районе Северной столицы произошел пожар в заброшенном здании. С пламенем боролись 15 спасателей.

Все случилось в среду, 15 апреля, в доме 19 на улице Тамбасова. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 20:54. К месту происшествия незамедлительно выехали огнеборцы на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России, огонь охватил 40 квадратных метров нежилого помещения. К 21:47 пожар был ликвидирован.

Причины возгорания и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

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