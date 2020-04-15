В Пушкинском районе умер пешеход после ДТП

В Пушкинском районе умер пешеход после ДТП
Мужчина скончался на месте. Фото: Прокуратура

Пожилой мужчина переходил дорогу, когда на него наехал автомобиль.

Все случилось вечером 15 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД. Авария произошла в Пушкинском районе на улице Генерала Хазова у дома номер восемь. Мужчина 65 лет переходил дорогу вне зоны «зебры», когда на него наехал «Фольксваген». В результате пожилой мужчина получил травмы, от серьезности которых умер на месте инцидента.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП. Непонятно, кто стал виновником.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Композиторов в аварии пострадал доставщик еды. Пользователи шутят, что доставщик – это довольно опасная профессия, особенно во время пандемии коронавируса. Действительно – им приходится работать, что петербуржцы могли вкусно поехать на самоизоляции.

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