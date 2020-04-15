На Композиторов в аварии пострадал доставщик еды

Мужчина ехал на велосипеде, когда произошло столкновение.

Все случилось вечером 15 апреля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на улице Композиторов – там водитель «Форда» не заметил велосипедиста, в результате чего случилось столкновение. Доставщик еды не сильно пострадал. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, они разберутся в обстоятельствах инцидента.

Пользователи шутят, что доставщик – это довольно опасная профессия, особенно во время пандемии коронавируса. Действительно – им приходится работать, что петербуржцы могли вкусно поехать на самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на Московском автомобиль сбил пешехода. Там столкнулись «Мицубиси» и микроавтобус «Хендэ». В результате второго участника ДТП откинуло в сторону трамвайной остановки, где стоял мужчина. На место прибыла карета скорой помощи, которая госпитализировала пешехода.