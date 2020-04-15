В ДТП на Московском автомобиль сбил пешехода

В ДТП на Московском автомобиль сбил пешехода
В аварии пострадал пешеход. Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Все случилось сегодня, 15 апреля. Об инциденте рассказали в пресс-службе УГИБДД. Авария произошла вечером на пересечении Московского проспекта и Благодатной улицы. Там столкнулись «Мицубиси» и микроавтобус «Хендэ». В результате второго участника ДТП откинуло в сторону трамвайной остановки, где стоял мужчина. На место прибыла карета скорой помощи, которая госпитализировала пешехода. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женщина попала под колеса легковушки на Малом проспекте В. О. На фотографиях видно, что машина марки Mercedes стоит за пешеходным переходом. Машин «скорой» на месте нет, помощь пострадавшей оказывает водитель иномарки.

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В ДТП на Московском автомобиль сбил пешехода