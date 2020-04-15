Женщина попала под колеса легковушки на Малом проспекте В. О.

На Васильевском острове сбили пешехода. По словам очевидцев, под колеса легкового авто попала женщина.
Все произошло в среду, 15 апреля, на Малом проспекте В. О. Кадры с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На фотографиях видно, что машина марки Mercedes стоит за пешеходным переходом. Машин «скорой» на месте нет, помощь пострадавшей оказывает водитель иномарки.
«Кто-то двигался на красный», — написал подписчик в комментариях к записи.
О состоянии пешехода информации пока нет.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга, попавший в дорожно-транспортное происшествие на такси, отсудил почти полмиллиона у мобильного сервиса. В результате аварии мужчине был причинен вред здоровью средней тяжести.
Отмечается, что виновником дорожного инцидента стал водитель такси.