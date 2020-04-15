Петербуржец, попавший в ДТП на такси, отсудил почти полмиллиона у мобильного сервиса

Василеостровский районный суд встал на сторону петербуржца, который подал иск к компании по заказу такси.

Горожанин просил взыскать в его пользу 450 тыс. рублей в качестве морального вреда. Мужчина пострадал в ДТП, которое произошло по вине водителя.

Как сообщили в прокуратуре города, в результате аварии пассажиру был причинен вред здоровью средней тяжести.

Вердикт приняли на основании разъяснений пленума Верховного Суда РФ. В нем отмечается, что сотрудники сервиса несут ответственность за безопасность пассажиров.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Петербурга попала в больницу с отравлением после поездки в таки. Горожанка воспользовалась услугами сервиса «Яндекс.Такси», после чего была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.