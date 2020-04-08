Петербурженка попала в больницу с отравлением после поездки в «Яндекс.Такси»

Женщина доставлена в больницу после поездки на «Яндекс.Такси". Фото: Pixabay

Женщина доставлена в больницу после поездки на «Яндекс.Такси". Фото: Pixabay

В Московском районе Северной столицы женщина попала в больницу после поездки на «Яндекс.Такси». Правоохранители проводят проверку по данному факту.

Все произошло в среду, 8 апреля. В отдел полиции поступило сообщение о госпитализации женщины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полицейские выяснили, что накануне вечером она была доставлена в тяжелом состоянии после отравления неизвестным веществом и помещена в реанимацию.

Пострадавшей около 30 лет, в настоящее время она находится в коме.

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