На Маршала Захарова неизвестный бородач ранил бомжа ножом в пах

На Маршала Захарова неизвестный бородач ранил бомжа ножом в пах
У мужчины была обнаружена рана в паховой области. Фото: Pixabay

В Красносельском районе Петербурга бомжа ранили в пах около круглосуточного магазина.

Обо всем стало известно сегодня, 8 апреля. В отдел полиции около трех часов ночи поступило сообщение об инциденте на улице Маршала Захарова, 27/1.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, на бездомного мужчину напал неизвестный после того, как они вышли из круглосуточного магазина. Из примет у него была борода с проседью, он был одет в синюю куртку.

Правоохранители проводят проверку по данному факту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяного петербуржца избили и бросили умирать в Невском районе города. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии на следующий день.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб ножевое ранение полицейские
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженка попала в больницу с отравлением после поездки в ...
Полицейские подстрелили пассажира Nissan во время погони
Онлайн торговля теряет шансы заменить офлайн
На Маршала Захарова неизвестный бородач ранил бомжа ножом в пах
В Финляндии за сутки выявлено 179 случаев заражения коронавирусом
Утром 8 апреля жители Петербурга стали гораздо лучше соблюдать самоизоляцию
Жителя Карелии судят за серию разбоев на АЗС Петербурга
Лещенко заявил, что Малахов вынудил его нарушить карантин