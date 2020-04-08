На Маршала Захарова неизвестный бородач ранил бомжа ножом в пах

В Красносельском районе Петербурга бомжа ранили в пах около круглосуточного магазина.
Обо всем стало известно сегодня, 8 апреля. В отдел полиции около трех часов ночи поступило сообщение об инциденте на улице Маршала Захарова, 27/1.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, на бездомного мужчину напал неизвестный после того, как они вышли из круглосуточного магазина. Из примет у него была борода с проседью, он был одет в синюю куртку.
Правоохранители проводят проверку по данному факту.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяного петербуржца избили и бросили умирать в Невском районе города. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии на следующий день.