Неизвестные избили пьяного петербуржца и бросили умирать

Неизвестные избили пьяного петербуржца и бросили умирать
Правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах житель был травмирован. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Невском районе Петербурга нашли избитого мужчину. Пострадавший был алкогольном опьянении.

Горожанина нашли в понедельник, 6 апреля, в парадной дома 23 по улице Запорожской. Сосед мужчины связался с семьей пострадавшего, его перенесли в квартиру. На следующее утро супруга петербуржца обнаружила его без сознания, после чего вызвала скорую помощь.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие врачи зафиксировали у потерпевшего множество тяжелейших повреждений: у него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, переломы черепа и ушибленную рану затылка. Он находился в тяжелом состоянии.

Теперь сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, о задержании безработного жителя за оскорбительную надпись на стене храма.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб полиция происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженка попала в больницу с отравлением после поездки в ...
Полицейские подстрелили пассажира Nissan во время погони
Онлайн торговля теряет шансы заменить офлайн
На Маршала Захарова неизвестный бородач ранил бомжа ножом в пах
В Финляндии за сутки выявлено 179 случаев заражения коронавирусом
Утром 8 апреля жители Петербурга стали гораздо лучше соблюдать самоизоляцию
Жителя Карелии судят за серию разбоев на АЗС Петербурга
Лещенко заявил, что Малахов вынудил его нарушить карантин