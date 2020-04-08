Неизвестные избили пьяного петербуржца и бросили умирать

В Невском районе Петербурга нашли избитого мужчину. Пострадавший был алкогольном опьянении.

Горожанина нашли в понедельник, 6 апреля, в парадной дома 23 по улице Запорожской. Сосед мужчины связался с семьей пострадавшего, его перенесли в квартиру. На следующее утро супруга петербуржца обнаружила его без сознания, после чего вызвала скорую помощь.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие врачи зафиксировали у потерпевшего множество тяжелейших повреждений: у него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, переломы черепа и ушибленную рану затылка. Он находился в тяжелом состоянии.

Теперь сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

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