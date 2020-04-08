В Петербурге задержали безработного жителя за оскорбительную надпись на стене храма

В Петербурге настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове обнаружил на стене сооружения оскорбительную надпись. Правоохранителям удалось задержать вандала.

Об увиденном 75-летний мужчина рассказал правоохранителям 29 марта. По факту вандализма возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, во вторник, 7 апреля, полицейские задержали подозреваемого. Неработающего 27-летнего мужчину поймали на 15-й линии Васильевского острова.

С него взяли обязательство о явке.

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