Двое погибли в результате ДТП в Тихвинском районе

Двое погибли в результате ДТП в Тихвинском районе
Дорожный инцидент произошел около 22:47. Фото: Pixabay

В Тихвинском районе Ленобласти произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погибли двое.

Все случилось во вторник, 7 апреля, на 115-м километре автодороги Явшиницы – Гуньково. Водитель УАЗа не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. В авто находились четверо мужчин.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и области, погибли два человека, еще двое получили травмы. Пострадавших доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лужском районе загорелись два дома. Пожар случился среди ночи.

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