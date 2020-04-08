Ночью в Лужском районе загорелись два дома

В ночь на 8 апреля в Лужском районе Ленобласти произошел пожар, охвативший несколько строений. В СНТ Веретено загорелись два частных дома площадью 20 и 48 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 02:48 мск.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Справиться с огнем удалось к 04:10. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Бабушкина у машины выгорел весь моторный отсек. В ночь на 4 апреля в Невском районе на улице Бабушкина, 61 произошел пожар. Там загорелся автомобиль ВАЗ.