На улице Бабушкина у машины выгорел весь моторный отсек

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС

В ночь на 4 апреля в Невском районе на улице Бабушкина, 61 произошел пожар. Там загорелся автомобиль ВАЗ.

Сообщение о возгорании поступило в 03:32, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

В ликвидации пожара участвовали пять человек личного состава с одной единицей техники. Справиться с огнем удалось в 04:09. У автомобиля полностью выгорел весь моторный отсек. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурге спасатели тушили полыхающие дом и баню. После ликвидации огня сотрудники обнаружили тело погибшего.