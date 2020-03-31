Спасатели обнаружили труп после пожара в частном доме на Дачной

В Красносельском районе Петербурге спасатели тушили полыхающие дом и баню. После ликвидации огня сотрудники обнаружили тело погибшего.

Все произошло сегодня, 31 марта, в частном доме на Дачной улице, 261. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 11:38. К месту пожара оперативно выехали сотрудники пожарно-спасательной части.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, огонь полностью охватил одноэтажный дом с мансардой размером 6х7 метров и баню размером 3х5 метров. Ранг пожара повысили до №1 Бис.

В 12:51 после случившегося огнеборцы обнаружили тело погибшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец стащил барсетку собутыльника и был задержан.