Спасатели обнаружили труп после пожара в частном доме на Дачной

Спасатели обнаружили труп после пожара в частном доме на Дачной
Ранг пожара повысили до № 1 Бис. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурге спасатели тушили полыхающие дом и баню. После ликвидации огня сотрудники обнаружили тело погибшего.

Все произошло сегодня, 31 марта, в частном доме на Дачной улице, 261. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 11:38. К месту пожара оперативно выехали сотрудники пожарно-спасательной части.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, огонь полностью охватил одноэтажный дом с мансардой размером 6х7 метров и баню размером 3х5 метров. Ранг пожара повысили до №1 Бис.

В 12:51 после случившегося огнеборцы обнаружили тело погибшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец стащил барсетку собутыльника и был задержан.

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ГУ МЧС России по Петербургу пожар происшествия
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