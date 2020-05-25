В КИО расширили список предпринимателей, пострадавших от коронавируса и освобожденных от арендной платы

В КИО расширили список предпринимателей, пострадавших от коронавируса и освобожденных от арендной платы
Фото: pixabay.com

В Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга расширили перечень предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции и потому претендующих на льготы по арендной плате.

Изменения уже внесены в первоначально сформированный приказ от 03.04.2020 №60-п. Таким образом, владельцы бизнеса, попавшие в новый список, могут оформить отсрочку на арендные платежи помещений и земельных участков. Кроме того, предприниматели получают двухлетнюю беспроцентную рассрочку, которая поможет расплатиться с долгами по аренде после.

Сейчас в перечне пострадавших от коронавирусного кризиса числятся также образовательные учреждения, библиотеки, учреждения культуры, — такие как музеи, — архивы, и владельцы вендинговых автоматов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на поддержку автомобильной промышленности российские власти направят 25 миллиардов рублей.

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комитет имущественных отношений санкт-петербург
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