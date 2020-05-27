Петербуржцы плохо соблюдают самоизоляцию этим вечером

Индекс самоизоляции составляет 3,2 балла.

Об этом стало известно сегодня вечером, 27 мая. Обо всем сообщает сервис «Яндекса». В Санкт-Петербурге днем индекс самоизоляции оставлял желать лучшего – он оценивался в 1,1 балла, это значит, что на улицах было очень много людей. Вечером индекс вырос до 3,2 балла, но все еще ситуация не самая лучшая. В аналогичный период времени, но до введения ограничений, индекс был бы равен 3,5 баллам.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 371 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов — почти четыре тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что индекс самоизоляции в Петербурге один из самых низких по стране. Начало новой рабочей недели в Северной столице уже традиционно сопряжено с падением индекса самоизоляции, предоставляемого «Яндексом».