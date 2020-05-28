Билли Айлиш показала, как она раздевается

Артистка сняла ролик о своем теле, чтобы поставить точку в разговорах о нем.

Об этом стало известно 27 мая. Ролик появился в Instagram-аккаунте американской певицы Билли Айлиш. Его она хотела показывать во время концертов, но их пришлось отложить в связи с пандемией коронавируса. На видео девушка стоит в темной комнате и начинает медленно снимать с себя одежду. В какой-то момент она остается в топе и начинает заходить в воду. Параллельно Билли рассуждает о хейтерах, которых ненавидят ее и постоянно обсуждают ее манеру одеваться. Она не понимает, почему людям так важны чужие фигуры.

«Не обращай ни на кого внимания. Это не их тело, соответственно, им нужно беспокоиться о себе и перестать ненавидеть»,

— пишут поклонники.

Ролик собрал множество просмотров и лайков. Нашлись и те, кто осудил Билли за излишнюю откровенность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Билли Айлиш пожаловалась на травлю из-за снимков в купальнике.