В пятницу в Пулково отменили десять рейсов

В Пулково продолжают отменять авиарейсы. Сегодня в небо над Санкт-Петербургом не поднимутся 10 самолетов.

В пятницу, 29 мая, свои вылеты отменяют авиакомпании Россия, S7 и РусЛайн. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, изменения затронут рейсы до Сыктывкара, Геленджика, Сочи, Москвы, Воронежа и Новосибирска.

Напомним, рейсы в аэропорту Северной столицы отменяют из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северную столицу прилетел самолет с россиянами из Индонезии. Вернувшихся туристов сразу проверяют медицинские работники и представители Роспотребнадзора.