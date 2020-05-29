В пятницу в Пулково отменили десять рейсов

В пятницу в Пулково отменили десять рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В Пулково продолжают отменять авиарейсы. Сегодня в небо над Санкт-Петербургом не поднимутся 10 самолетов.

В пятницу, 29 мая, свои вылеты отменяют авиакомпании Россия, S7 и РусЛайн. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, изменения затронут рейсы до Сыктывкара, Геленджика, Сочи, Москвы, Воронежа и Новосибирска.

Онлайн-табло аэропорта Пулково. Скриншот: pulkovoairport.ru

Напомним, рейсы в аэропорту Северной столицы отменяют из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северную столицу прилетел самолет с россиянами из Индонезии. Вернувшихся туристов сразу проверяют медицинские работники и представители Роспотребнадзора.

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